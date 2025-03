Neymar čelí kritike za vynechanie zápasu po návšteve karnevalu v Riu

Sao Paulo 11. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar čelí kritike po tom, čo vynechal semifinálový zápas svojho tímu Santos v štátnom šampionáte Sao Paula. Dôvodom má byť zranenie, no jeho absenciu spochybnili zábery z karnevalu v Riu de Janeiro.



Santos v nedeľnom stretnutí podľahol Corinthians 1:2, pričom Neymar strávil celý zápas na lavičke. V pondelok uviedol, že cítil drobné zranenie, ktoré mu neumožnilo nastúpiť. Niekoľko dní pred zápasom ho však zachytili kamery na karnevalovom sprievode v Riu de Janeiro. Hviezdny útočník sa tam objavil len niekoľko hodín po tom, ako bol vystriedaný v ligovom zápase 2. marca pre údajné problémy s ľavým stehnom. Len nedávno sa zotavil zo zranenia predného skríženého väzu, ktoré ho vyradilo v jeho predošlom klube Al-Hilal na viac ako rok. Klub Santos navyše pred semifinále neoznámil žiadne zdravotné problémy hráča.



"Chcel som byť na ihrisku a pomôcť tímu, ale vo štvrtok som pocítil diskomfort, ktorý mi znemožnil hrať. Dnes ráno sme absolvovali testy a zranenie sa znova ozvalo," citovala Neymara agentúra AP. Prezident klubu Marcelo Teixeira pre miestne médiá uviedol, že Neymar absolvoval lekárske vyšetrenia od piatka do nedele a všetky potvrdili, že nebol schopný hrať proti Corinthians.



Tridsaťtriročný útočník absolvoval od návratu do Santosu sedem zápasov, v ktorých strelil tri góly a pridal tri asistencie. Jeho výkony presvedčili trénera brazílskej reprezentácie Dorivala Juniora, ktorý ho nominoval na blížiace sa kvalifikačné zápasy MS proti Kolumbii (21. marca) a Argentíne (26. marca). Neymarov najbližší zápas za Santos je naplánovaný na 29. marca po reprezentačnej prestávke. V úvodnom kole brazílskej ligy nastúpi jeho tím proti Vasco da Gama. Santos sa do najvyššej brazílskej súťaže vrátil po minuloročnom zostupe.