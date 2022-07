Neymar chce zostať v Paríži, klub sa s ním o odchode nerozprával

Paríž 23. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar vyjadril túžbu zotrvať v Paríži St. Germain. Zároveň prezradil, že sa s vedením klubu o svojej budúcnosti nerozprával.



Francúzsky majster je v týchto dňoch na turné v Japonsku. "Netuším, aké má klub so mnou plány. Ja tu chcem zostať. Nemusím už nikomu nič dokazovať. Potrebujem iba hrať futbal," povedal Neymar na tlačovej konferencii po zápase s Urawou (3:0)



Nový tréner Parížanov Christophe Galtier situáciu ohľadom Brazílčana veľmi riešiť nechce. "Uvidíme, čo sa stane, kým sa uzavrie prestupové okno. S Neymarom sa o tejto veci nerozprávam. Nemám pocit, že by ho to rozrušovalo. Pracuje dobre, vyzerá byť šťastný a fyzicky v poriadku," informoval Galtier.