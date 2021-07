Neymar dáva pred finále priateľstvo s Messim bokom: Teraz sme rivali

Rio de Janeiro 9. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar dá cez víkend na chvíľu bokom pevné priateľstvo s argentínskou hviezdou Lionelom Messim, keď sa ich národné tímy stretnú v očakávanom finále kontinentálneho šampionátu Copa America. Prestížny duel je na programe v noci na nedeľu o 2.00 SELČ na slávnej Maracane v brazílskom meste Rio de Janeiro.



"Stále tvrdím, že Messi je najlepší hráč, akého som kedy videl. Je zároveň môj veľký kamarát, ale teraz sme vo finále a sú z nás rivali. Veľmi chcem získať tento titul, ktorý by bol môj prvý na Copa America," citovala Neymara agentúra DPA. "Messi veľa rokov čaká na prvý titul s reprezentáciou a vždy, keď my Brazílčania nie sme v hre, fandím jeho tímu. Ako napríklad vo finále MS 2014 proti Nemecku. Teraz to však bude iné, hrám za Brazíliu, takže priateľstvo pôjde bokom. Vzájomný rešpekt medzi nami je stále obrovský, ale vyhrať môže iba jeden."



Neymara s Messim spája priateľstvo po štvorročnom spoločnom pôsobení v FC Barcelona. Brazílčan už je momentálne hráč Paríža St. Germain, Messimu nedávno vypršal v katalánskom klube kontrakt a jeho budúcnosť je stále neistá. Situácia sa vyjasní až po skončení juhoamerického šampionátu, ktorý Argentína naposledy vyhrala v roku 1993. Na konte má však celkovo 14 titulov na Copa America, o päť viac ako Brazília. Tá obhajuje prvenstvo z roku 2019, Neymar vtedy v národnom tíme chýbal pre zranenie členka. Messi v doterajšom priebehu turnaja nazbieral štyri góly a päť asistencií, Neymar má na konte dva góly a tri gólové prihrávky.