Neymar dostal dvojzápasový trest za vylúčenie v súboji s Lille

Paríž 7. apríla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar dostal od vedenia francúzskej ligy dvojzápasový trest za vylúčenie vo víkendovom stretnutí s Lille (0:1).



Dvadsaťdeväťročný útočník Paríža Saint-Germain dostal v súboji dvoch najlepších tímov Ligue 1 dve žlté karty, druhú v úplnom závere za kopnutie Tiago Djala za postrannou čiarou. Rovnakého hráča sa snažil konfrontovať aj cestou do šatne. Djalo išiel po druhej žltej taktiež predčasne pod sprchy.



Neymar tak vynechá sobotňajší zápas so Štrasburgom a duel proti Saint-Etienne, ktorý je na programe 18. apríla. PSG figuruje na 2. mieste tabuľky o tri body za Lille, do konca súťaže zostáva sedem kôl. Informovala agentúra AFP.