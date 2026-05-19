< sekcia Šport
Neymar figuruje v nominácii Brazílie na svetový šampionát
Mnohí odborníci i bývalí futbalisti už považovali Neymarovo povolanie do národného tímu za nepravdepodobné.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rio de Janiero 19. mája (TASR) - Tridsaťštyriročný futbalista Neymar figuruje v nominácii Brazílie na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Do zoznamu s 26 hráčmi ho zaradil po dlhotrvajúcich špekuláciách taliansky tréner Carlo Ancelotti. Neymar sa vráti do národného tímu po takmer troch rokoch, čaká ho štvrtý svetový šampionát.
Mnohí odborníci i bývalí futbalisti už považovali Neymarovo povolanie do národného tímu za nepravdepodobné. Historicky najlepší strelec brazílskej reprezentácie si neobliekol dres „kanárikov“ od októbra 2023, kedy si natrhol predný skrížený väz v kolene. „Neymara sme sledovali celý rok a všimli sme si, že v poslednom období podáva stabilné výkony a jeho fyzická kondícia sa zlepšila. Veríme, že je dôležitý hráč,“ uviedol Ancelotti podľa AFP na adresu Neymara, ktorý si v súčasnosti oblieka dres FC Santos, kde futbalovo vyrastal.
Podľa očakávaní v kádri „Selecao“ nechýbajú najväčšie ofenzívne hviezdy Vinicius Junior z Realu Madrid a krídelník Raphinha hrajúci za FC Barcelona. Ancelottimu budú chýbať v ofenzíve zranení útočníci Rodrygo (Real Madrdi) a Estevao (FC Chelsea). „Majstrovstvá sveta nevyhráva dokonalý tím, pretože taký neexistuje. Vyhrá ich najodolnejší tím,“ dodal Ancelloti. Šesťdesiatšesťročný Talian predĺžil na začiatku mája zmluvu s Brazílskou futbalovou konfederáciou (CBF) do roku 2030.
Brazília absolvuje prípravné duely proti Paname (31.5.) a Egyptu (6.6.). Kemp si päťnásobní majstri sveta rozložia v New Jersey a v rámci základnej C-skupiny ich čakajú Maroko, Škótsko a Haiti.
Mnohí odborníci i bývalí futbalisti už považovali Neymarovo povolanie do národného tímu za nepravdepodobné. Historicky najlepší strelec brazílskej reprezentácie si neobliekol dres „kanárikov“ od októbra 2023, kedy si natrhol predný skrížený väz v kolene. „Neymara sme sledovali celý rok a všimli sme si, že v poslednom období podáva stabilné výkony a jeho fyzická kondícia sa zlepšila. Veríme, že je dôležitý hráč,“ uviedol Ancelotti podľa AFP na adresu Neymara, ktorý si v súčasnosti oblieka dres FC Santos, kde futbalovo vyrastal.
Podľa očakávaní v kádri „Selecao“ nechýbajú najväčšie ofenzívne hviezdy Vinicius Junior z Realu Madrid a krídelník Raphinha hrajúci za FC Barcelona. Ancelottimu budú chýbať v ofenzíve zranení útočníci Rodrygo (Real Madrdi) a Estevao (FC Chelsea). „Majstrovstvá sveta nevyhráva dokonalý tím, pretože taký neexistuje. Vyhrá ich najodolnejší tím,“ dodal Ancelloti. Šesťdesiatšesťročný Talian predĺžil na začiatku mája zmluvu s Brazílskou futbalovou konfederáciou (CBF) do roku 2030.
Brazília absolvuje prípravné duely proti Paname (31.5.) a Egyptu (6.6.). Kemp si päťnásobní majstri sveta rozložia v New Jersey a v rámci základnej C-skupiny ich čakajú Maroko, Škótsko a Haiti.
Nominácia Brazílie na MS 2026:
Brankári: Alisson (FC Liverpool), Ederson (Fenerbahce Istanbul), Weverton (Gremio)
Obrancovia: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (obaja Flamengo), Bremer (Juventus Turín), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (AS Rím), Marquinhos (Paríž Saint-Germain), Gabriel (FC Arsenal), Douglas Santos (Zenit Petrohrad)
Stredopoliari: Bruno Guimaraes (Newcastle Untied), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)
Útočníci: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Igor Thiago (FC Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit Petrohrad), Neymar (FC Santos), Rayan (Bournemouth).
Brankári: Alisson (FC Liverpool), Ederson (Fenerbahce Istanbul), Weverton (Gremio)
Obrancovia: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (obaja Flamengo), Bremer (Juventus Turín), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (AS Rím), Marquinhos (Paríž Saint-Germain), Gabriel (FC Arsenal), Douglas Santos (Zenit Petrohrad)
Stredopoliari: Bruno Guimaraes (Newcastle Untied), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)
Útočníci: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Igor Thiago (FC Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit Petrohrad), Neymar (FC Santos), Rayan (Bournemouth).