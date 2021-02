Neymar je podľa CBS blízko k podpisu novej zmluvy s PSG

Paríž 3. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar je blízko k predĺženiu zmluvy s Parížom St. Germain. Podľa portálu cbssports.com bude nový kontrakt platiť do roku 2026.



Čoskoro 29-ročný útočník prišiel do francúzskeho klubu z FC Barcelona v roku 2017 za rekordných 222 miliónov eur. Súčasná zmluva vyprší v júni 2022 a od jej predĺženia už zainteresované strany delia údajne len detaily. "Som naozaj šťastný, veľa vecí sa zmenilo, hoci neviem povedať prečo. Cítim sa dobre, adaptoval som sa a som pokojnejší. Chcem zostať v PSG," vyhlásil Neymar cez víkend pre televíziu TF1.



Podľa CBS nečaká na Brazílčana výrazné zvýšenie pravidelnej gáže, no môže sa tešiť na lukratívne výsledkové a výkonnostné a bonusy za zisk trofejí či počet strelených gólov.