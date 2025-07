Neymar je už štvornásobný otec, na svet prišla jeho tretia dcéra

Sao Paulo 6. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar je už štvornásobný otec. Jeho partnerka Bruna Biancardiová sa cez víkend pochválila narodením dcéry, ktorá dostala meno Mel. Spolu už majú aj takmer dvojročnú Mavie.



Tridsaťtriročný Neymar má ešte dve deti z iných vzťahov - syna Daviho Luccu a dcéru Helenu. Iba nedávno predĺžil kontrakt s FC Santos do 31. decembra 2025. Do klubu, v ktorom vyrastal, sa vrátil vo februári po predčasnom ukončení spolupráce so saudskoarabským Al-Hilalom. Informovala agentúra DPA.