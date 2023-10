Neymar má roztrhnutý väz v kolene a čaká ho operácia

Sao Paulo 19. októbra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar má roztrhnutý predný skrížený väz i odtrhnutý meniskus v ľavom kolene a musí sa podrobiť operácii. Informovala o tom Brazílska futbalová konfederácia (CBF). Vážne zranenie utrpel v dueli kvalifikácie MS 2026 na pôde Uruguaja (0:2).



Tridsaťjedenročný útočník musel striedať v závere prvého polčasu, ihrisko opustil v slzách a na pojazdných nosidlách. Termín jeho operácie zatiaľ nie je známy, no je isté, že ho čaká dlhá vynútená pauza. "Je to veľmi smutný moment, najhorší," reagoval Neymar po odhalení rozsahu zranenia na sociálnej sieti. "Viem, že som silný, ale tentoraz budem ešte viac potrebovať svoju rodinu a priateľov."



Neymarov saudskoarabský klubový zamestnávateľ Al-Hilal je v úzkom kontakte s Brazílskou futbalovou konfederáciou, aby hráč dostal najlepšiu možnú starostlivosť. Podľa portálu ESPN Brazil by mal pauzovať približne osem mesiacov a mohol by stihnúť budúcoročný kontinentálny šampionát Copa America. Ten odštartuje v USA 20. júna 2024. "Brazília a svet futbalu potrebujú Neymara zdravého," odkázal šéf CBF Ednaldo Rodrigues.



Neymar si koleno zranil po kolízii s uruguajským stredopoliarom Nicolasom de la Cruzom v závere prvého polčasu. Ihrisko opustil v slzách a na pojazdných nosidlách, držiac sa za ľavé koleno. Iba nedávno sa vrátil do súťažného diania po zranení pravého členka, ktoré ho predtým vyradilo na pol roka. V lete prestúpil do Al-Hilalu z parížskeho St. Germain.



"Seleçao" v zostave s Neymarom až do zápasu s Urugaujom neprehralo v riadnom čase už vyše dva roky, celkovo až v 16 (12 súťažných) zápasoch. Proti Bolívii si minulý mesiac pripísal 78. a 79. gól v reprezentačnom drese a stal sa historicky najlepším strelcom "kanárikov". Na čele historickej tabuľky sa odpútal od legendárneho Pelého (77).