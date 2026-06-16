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Neymar namiesto tréningu absolvoval vyšetrenie pravého lýtka
Neymar utrpel zranenie lýtka v polovici mája, napriek tomu ho tréner Carlo Ancelotti nominoval na šampionát, na ktorom chcú „kanárici“ ukončiť 26-ročné čakanie na titul.
Autor TASR
Philadelphia 16. júna (TASR) - Futbaloví fanúšikovia Brazílie v pondelok s napätím očakávali návrat Neymara do tréningového procesu po problémoch s pravým lýtkom, reprezentačný útočník však namiesto toho absolvoval ďalšie vyšetrenia v nemocnici. Prehĺbili sa tak obavy, že po vynechaní úvodného zápasu na MS 2026 s Marokom (1:1) nebude 34-ročný hráč Santosu k dispozícii ani v ďalšom súboji C-skupiny proti Haiti (sobota 2.30 SELČ).
Neymar utrpel zranenie lýtka v polovici mája, napriek tomu ho tréner Carlo Ancelotti nominoval na šampionát, na ktorom chcú „kanárici“ ukončiť 26-ročné čakanie na titul. Neymar ešte neabsolvoval s tímom od jeho príchodu do USA ani jednu celú tréningovú jednotku. Podľa brazílskych médií by mohol byť k dispozícii až vo vyraďovacej fáze turnaja.
Z brazílskeho tímu trénovali v pondelok individuálne Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes a Raphinha, ktorí si zo zápasu s Marokom odniesli drobné šrámy.
Neymar utrpel zranenie lýtka v polovici mája, napriek tomu ho tréner Carlo Ancelotti nominoval na šampionát, na ktorom chcú „kanárici“ ukončiť 26-ročné čakanie na titul. Neymar ešte neabsolvoval s tímom od jeho príchodu do USA ani jednu celú tréningovú jednotku. Podľa brazílskych médií by mohol byť k dispozícii až vo vyraďovacej fáze turnaja.
Z brazílskeho tímu trénovali v pondelok individuálne Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes a Raphinha, ktorí si zo zápasu s Marokom odniesli drobné šrámy.