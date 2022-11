Neymar nešiel na zápas so Švajčiarskom, uprednostnil fyzioterapiu

Dauha 28. novembra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar nebol pred pondelkovým zápasom skupinovej fázy MS v Katare proti Švajčiarsku prítomný na Štadióne 974. Hviezdny útočník absolvoval na hoteli fyzioterapeutickú liečbu a duel vynechal ako jediný hráč národného tímu.



Neymar sa zranil v úvodnom stretnutí skupinovej fázy proti Srbsku (2:0) a jeho absencia bola známa už niekoľko dní. Rovnaký problém ho postihol aj na Copa America v roku 2019. Tréner Tite však ubezpečil, že ťahúň jeho mužstva sa na turnaji určite vráti do diania. Dodal, že Neymar trávi na fyzioterapii značné množstvo času, no presný termín návratu 30-rončého kanoniera neprezradil.



Problémy s členkom má aj obranca Danilo. Ten však svojich spoluhráčov v pondelok na duel so Švajčiarskom sprevádzal. Helvéti si v úvodnom dueli G-skupinu poradili s Kamerunom 1:0 a proti "kanárikom" nastúpili o 17.00 SEČ. Informácie priniesla AP.