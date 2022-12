Neymar hovorí opatrne o budúcnosti, Livakovič ho nepustil k rozstrelu

Dauha 10. decembra (TASR) - Futbalisti Brazílie prežívajú po štvrťfinálovej prehre na MS v Katare veľké sklamanie. V dueli s Chorvátskom nepotvrdili pozíciu favorita a jedného z najväčších ašpirantov na celkové víťazstvo. Platná im nebola ani výraznejšia strelecká aktivita a napokon zlyhali v jedenástkovom rozstrele. Po zápase sa skloňovali najmä parádna fazóna brankára Dominika Livakoviča a aj skutočnosť, že líder Brazílčanov Neymar sa ani nedostal k svojmu pokusu z bieleho bodu.



Livakovič bol dôležitý strojca chorvátskeho postupu už v osemfinálovom zápase s Japonskom, v ktorom rozstrele. Chorvátske médiá ho po štvrťfinále s Brazíliou považujú za "Pána nesmrteľného". Z bieleho bodu inkasoval dvakrát zo štyroch pokusov. V prvej sérii ho neprekonal Rodrygo a po Marquinhosovom neúspešnom pokuse bol koniec brazílskych nádejí, keďže dovtedy ani jeden zo štyroch Chorvátov v rozstrele nezaváhal.



Poriadne si zachytal už v zápase, keď na neho smerovalo 11 striel, z nich inkasoval len raz. "Sme vychovaní ako bojovníci. Nikdy sa nešetríme a ideme naplno. To je náš recept na úspech," citovala Livakoviča agentúra AFP. Počas hry inkasoval iba od Neymara, ktorý sa 77. gólom v reprezentácii dotiahol v historickej tabuľke brazílskeho tímu na Pelého. Viacerí futbaloví odborníci vyjadrili prekvapenie, že líder Brazílčanov Neymar sa v rozstrele ani nedostal k slovu. Tréner Tite ho mal na zozname až ako piateho. "Je to najskúsenejší exekútor, navyše veľmi spoľahlivý. Mal ísť hneď ako prvý," uviedol bývalý nemecký reprezentant Jürgen Klinsmann v nemeckej televízii. "Piaty pokus býva najdôležitejší a často rozhoduje. Uspieť v ňom je najťažšie. Kto iný by mal ísť vtedy kopať, ak nie on? Preto bol určený ako piaty," poznamenal Tite po zápase.



Pre 30-ročného Neymara boli MS v Katare tretie v kariére. V zbierke úspechov mu naďalej chýba vytúžený titul majstra sveta. V čase nasledujúceho šampionátu v roku 2026 to bude 24 rokov, odkedy Brazília naposledy triumfovala na MS. Neymar v emóciách naznačil, že v tom čase už možno v reprezentácii nebude: "Nezatváram dvere pred národným tímom, ale ani nezaručujem, že sa doň vrátim."