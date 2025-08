Neymar plánuje návrat do reprezentácie: „Som k dispozícii“

Santos 6. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar povedal, že je pripravený vrátiť sa do reprezentácie. Tridsaťtriročný útočník odohral svoj nateraz posledný zápas v drese Brazílie ešte v októbri 2023 v rámci juhoamerickej kvalifikácie na majstrovstvá sveta.



Jeho klub FC Santos v noci na 5. augusta zdolal Juventude v 18. kole brazílskej ligy 3:1. Neymar pomohol k víťazstvu dvoma gólmi, jeho prvými od 17. júla. V tejto sezóne brazílskej Serie A si pripísal tri presné zásahy v deviatich zápasoch. „Som rád, že som odohral dobrý zápas a tím vyhral, to je najdôležitejšie. Každý vie, čoho som schopný. Som k dispozícii, cítim sa dobre. Takže je na nich, aby sa rozhodli,“ cituje RMC Sport odpoveď Neymara na otázku o povolaní do reprezentácie.



"Kanárikov" čakajú ďalšie duely kvalifikácie na MS 2026 v septembri, keď privítajú Čile a následne vycestujú do Bolívie.