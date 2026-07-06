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Neymar po prehre Brazílie naznačil koniec reprezentačnej kariéry

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Brazílsky Neymar strelil gól z penalty počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Brazíliou a Nórskom v East Rutherforde v štáte New Jersey neďaleko New Yorku v nedeľu 5. júla 2026. Foto: TASR/AP

Gólom prispel k víťazstvu 2:0 nad USA.

Autor TASR
East Rutherford 6. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar naznačil po osemfinálovej prehre 1:2 s Nórskom na MS 2026 koniec reprezentačnej kariéry. Ani jeho gól z pokutového kopu v závere nadstaveného času nezabránil vypadnutiu päťnásobných majstrov sveta.

„Snažil som sa zo všetkých síl, no nestačilo to. Som mentálne zničený. Moja reprezentačná kariéra je minulosťou. Začala sa a skončila sa tu," povedal so slzami v očiach pre brazílske médiá Neymar, ktorý si v roku 2010 na MetLife Stadium v East Rutherford otvoril strelecký účet v národnom tíme. Gólom prispel k víťazstvu 2:0 nad USA.
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