Neymar po zranení tvrdo pracuje, Marquinhos: Spí na fyzioterapii

Dauha 27. novembra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar pracuje 24 hodín denne na tom, aby sa zotavil zo zranenia členka a opäť hral na MS v Katare. V nedeľu to uviedol jeho reprezentačný spoluhráč Marquinhos.



Neymar si vo štvrtkovom zápase Brazílie so Srbskom poškodil väzy v pravom členku a zatiaľ nie je jasné, kedy sa bude môcť vrátiť na ihrisko. "Spí na fyzioterapii, je tam 24 hodín denne. Vďaka tomu vidno, ako veľmi chce byť opäť s nami. Nevieme, kedy to bude, ale dúfame, že ho budeme mať pri sebe čo najskôr a v dobrom psychickom aj fyzickom zdraví," citovala Marquinhosa agentúra AP.



Brazílsky tréner Tite povedal, že musel prinútiť Neymara a zraneného obrancu Danila, aby sa v nedeľu prestali zotavovať a sprevádzali spoluhráčov na posledný tímový tréning pred pondelkovým zápasom so Švajčiarskom. Návrat oboch hráčov vidí optimisticky: "Nie som lekár, nie som odborník. Stále však verím, že Neymar a Danilo budú hrať na majstrovstvách sveta. Myslím si, že ich ešte budeme môcť využiť." Podľa jeho slov bol Neymar po zápase proti Srbsku na fyzioterapii do piatej alebo šiestej ráno.



Tite zároveň priznal, že je ťažké nahradiť hráča, akým je Neymar. "Veľké talenty ako on sa môžu prejaviť dvakrát či trikrát a urobiť rozdiel," vyhlásil. Kto v pondelok zastúpi 30-ročného útočníka v základnej zostave proti Švajčiarsku, nepovedal. V prípade Danila prichádzajú do úvahy Dani Alves alebo Eder Militao.