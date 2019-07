Neymar pocestuje s PSG na čínske turné

Neymar prišiel do Paríža v roku 2017 za 222 miliónov eur. Začiatkom júla meškal týždeň na štart prípravy, čo odôvodnil tým, že natáčal charitatívny spot.

Paríž 23. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar vycestuje s Parížom St. Germain na predsezónne turné do Číny. Úradujúci francúzsky šampión to potvrdil v utorok napriek informáciám o napätých vzťahoch medzi hráčom a klubom len dva roky po najdrahšom transfere v histórii.



Neymar prišiel do Paríža v roku 2017 za 222 miliónov eur. Začiatkom júla meškal týždeň na štart prípravy, čo odôvodnil tým, že natáčal charitatívny spot. Klub však údajne o ničom nevedel a hráčovi pohrozil sankciami. V nedávnom rozhovore označil Brazílčan za svoju najkrajšiu futbalovú spomienku víťazstvo v drese Kataláncov práve nad PSG v osemfinále Ligy majstrov 2017 (6:1). V ten istý deň navyše pridal na svoj instagram video, v ktorom mal na sebe barcelonský dres.