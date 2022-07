Neymar podľa médií predĺžil zmluvu s Parížom St. Germain do roku 2027

Paríž 3. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar údajne predĺžil kontrakt s Parížom St. Germain do roku 2027. S informáciou prišli španielske médiá uprostred špekulácií ohľadom jeho možného odchodu z tímu úradujúceho francúzskeho majstra.



Neymar, ktorého meno bolo spájané s prestupom do FC Chelsea či Juventusu Turín, mal využiť opciu na predĺženie zmluvy do roku 2027. Samotný PSG bol pritom naklonený predaju hviezdneho útočníka, keďže v nasledujúcich rokoch chcú stavať tím na mladom Kylianovi Mbappem.



Tridsaťročný Neymar prišiel do francúzskeho klubu v roku 2017 za rekordnú prestupovú čiastku - Barcelona zaňho obdržala 222 miliónov eur. Počas piatich sezón odohral za PSG celkovo 144 zápasov, v ktorých vsietil 100 gólov.