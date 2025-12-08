Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neymar pomohol Santosu k záchrane a absolvuje operáciu kolena

Brazílsky futbalista Neymar. Foto: TASR/AP

Santos, v ktorého drese zažiaril legendárny Pelé, sa vyhol druhému zostupu v histórii klubu. Odchovanec Neymar sa vrátil v januári a v posledných troch zápasoch zohral dôležitú úlohu.

Sao Paulo 8. decembra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar pomohol Santosu k zotrvaniu v brazílskej lige. Pri výhre 3:0 nad Cruzeirom odohral 33-ročný útočník celý zápas aj napriek bolesti v ľavom kolene, ktoré čaká operácia.

Santos, v ktorého drese zažiaril legendárny Pelé, sa vyhol druhému zostupu v histórii klubu. Odchovanec Neymar sa vrátil v januári a v posledných troch zápasoch zohral dôležitú úlohu. V záverečnom dueli sa síce strelecky nepresadil, no predtým strelil hetrik a ďalší presný zásah spolu s asistenciou pridal v stretnutí proti Sport Recife. Santos napokon obsadil 12. priečku a zostupu unikol o štyri body.

Bývalý hráč Barcelony a PSG sa predstavil v devätnástich z 38 kôl a strelil osem gólov. „Vrátil som sa, aby som pomohol čo najviac, ako viem. Boli to pre mňa náročné týždne a ďakujem každému, kto pri mne stál. Bez nich by som tieto zápasy neodohral, trápi má zranenie kolena. Potrebujem si oddýchnuť a potom absolvujem operáciu,“ prezradil Neymar podľa agentúry AP. Viac podrobností ohľadom operácie zatiaľ neprezradil, no v Brazílii sa čoraz častejšie spomína jeho návrat do reprezentácie. Nový tréner juhoamerickej krajiny Carlo Ancelotti, ktorý prebral tím v máji, ho zatiaľ nepovolal.
.

