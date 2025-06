Neymar predĺžil kontrakt s FC Santos do konca roka

Sao Paulo 25. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar predĺžil kontrakt s FC Santos do 31. decembra 2025. Do klubu, v ktorom vyrastal, sa vrátil vo februári po predčasnom ukončení spolupráce so saudskoarabským Al-Hilalom. S účastníkom MS klubov FIFA mal platnú zmluvu do 30. júna.



„Rozhodol som sa počúvať hlas môjho srdca a predĺžiť kontrakt so Santosom. Je to môj domov, moja história, môj život, tu mám korene. V Santose sa z chlapca stal muž, fanúšikovia ma tu milujú. V tomto klube som šťastný a chcem si v ňom splniť jedno želanie. Nič ma nezastaví," citovala agentúra DPA slová Neymara, ktorého po návrate do Brazílie prenasledovali rôzne zranenia. Za Santos odohral v tomto roku 15 zápasov, na konto si pripísal tri góly a rovnaký počet asistencií.