Neymar bude hrať v drese PSG ďalšie štyri roky

Paríž 8. mája (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar zostane v Paríži St. Germain ďalšie štyri roky. V sobotu podpísal s francúzskym klubom predĺženie kontraktu o ďalšie tri sezóny do 30. júna 2025.



Neymar prestúpil v roku 2017 z FC Barcelona do Paríža za rekordných 222 miliónov eur. Jeho meno spájali médiá s možným odchodom do Realu Madrid alebo návratom do Barcelony, no 29-ročný útočník sa rozhodol zostať v PSG. "Som veľmi rád, že bude pokračovať moje dobrodružstvo v Paríži St. Germain. Som tu veľmi šťastný a som hrdý, že som súčasť tohto kolektívu. Máme skvelých spoluhráčov, vynikajúceho trénera. Zapisujeme sa do histórie klubu, o to viac verím tomuto projektu. Napredujem tu ako človek aj ako hráč. Dúfam, že získame ešte veľa trofejí," povedal Neymar na oficiálnom klubovom webe.



Brazílsky útočník strelil v tejto sezóne Ligue 1 sedem gólov v 15 zápasoch. Celkovo v drese PSG nazbieral 85 gólov a 51 asistencií v 112 vystúpeniach. Na konte má tri ligové tituly, dva triumfy vo Francúzskom pohári, dve víťazstvá v Ligovom pohári a dva úspechy v národnom Superpohári.



Vedenie parížskeho klubu by si podľa portálu L'Equipe rado poistilo aj ďalšiu ofenzívnu oporu Kyliana Mbappého. Dvadsaťdvaročnému francúzskemu reprezentantovi vyprší kontrakt na konci budúcej sezóny a PSG sa už v predstihu snaží o jeho predĺženie.