Neymar prestúpil do saudskoarabského klubu Al-Hilal

Paríž 15. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar prestúpil z Paríža Saint Germain do saudskoarabského klubu Al-Hilal. O dohode informoval klub v oficiálnom vyhlásení.



O novej posile informoval Al-Hilal aj na svojich sociálnych sieťach. Vo videu 31-ročný útočník uviedol: "Som tu v Saudskej Arábii, som v Al-Hilal." Paríž Saint-Germain podľa mediálnych správ už nejaký čas rokoval s predstaviteľmi Al-Hilalu o tom, ako zrealizovať prestup.



Neymar prišiel do PSG v roku 2017 z Barcelony za rekordných 222 miliónov eur a jeho kontrakt mal vypršať v roku 2025. V nedávnom období dostal viacero ponúk, no najlukratívnejšia bola práve zo Saudskej Arábie. O jeho služby sa zaujímala aj Barcelona.