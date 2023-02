Neymar priznal, že sa pohádal so športovým riaditeľom i spoluhráčmi

Paríž 14. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar pre britské média priznal, že sa dostal do ostrej potýčky so športovým riaditeľom Paríža St. Germain. K incidentu s Luisom Camposom prišlo po sobotnej prehre Parížanov na pôde Monaka 1:3. O udalosti informovali aj viaceré francúzske médiá.



"Stalo sa. Nesúhlasili sme s niektorými vecami, a tak sme o nich diskutovali. Futbal je o komunikácii. Rešpekt je samozrejme na oboch stranách a niekedy sa v niečom nezhodnete. Prehrali sme niekoľko zápasov a sme z toho frustrovaní. Diskusia nám môže pomôcť zlepšiť sa ako tím a myslím si, že to pomohlo, pretože sme si veci vyjasnili," uviedol Neymar.



Skôr ako v šatni narazil na Camposa, sa na ceste do kabíny dostal do konfliktu aj so spoluhráčmi. Brazílsky útočník vyčítal Vitinhovi, že mu nedokázal prihrať loptu do správnych miest a Hugovi Ekitikemu vytkol, že robil v zápase zlé rozhodnutia. Campos vyčítal hráčom nedostatok agresivity a výkon označil ako hanebný.



Neymarovi sa zároveň nepáčilo, že v mužstve majú niekoho, kto vynáša interné informácie. "Niekedy sa tieto veci dostanú do médií. Sme však naštvaní, keď sú tohto typu. Neovplyvňuje to len mňa, ale všetkých vrátane trénera. Musíme prísť na to, čo sa deje. Veci zo šatne by nemali ísť von," konštatoval brazílsky útočník



Tím trénera Christopha Galtiera prehral tri zo siedmich ligových zápasov v roku 2023. Rovnako ako v predchádzajúcich 45 zápasoch Ligue 1. Galtier je pod čoraz väčším tlakom a pred utorkovým zápasom osemfinále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov majú fanúšikovia pochybnosti.