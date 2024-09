Neymar sa nevráti do kádra Brazílie, Dorival: Čakáme

Nominácia Brazílie na októbrové kvalifikačné zápasy MS 2026 proti Čile a Peru:



brankári: Alisson (FC Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Manchester City)



obrancovia: Danilo (Juventus Turín), Abner (Olympique Lyon), Vanderson (AS Monaco), Guilherme Arana (Atletico Mineiro), Bremer (Juventus Turín), Eder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal Londýn), Marquinhos (Paríž St. Germain)



stredopoliari: Andre (Wolverhampton Wanderers), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Gerson (Flamengo), Lucas Paqueta (West Ham United)



útočníci: Endrick (Real Madrid), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal Londýn), Raphinha (FC Barcelona)

Rio de Janeiro 28. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar sa ani po jedenástich mesiacoch nevráti do kádra národného tímu. Tréner reprezentácie Dorival Junior ho nezaradil do nominácie na októbrové zápasy juhoamerickej kvalifikácie na MS 2026 proti Čile a Peru.Neymar sa zranil v októbri minulého roka počas kvalifikačného zápasu na pôde Uruguaja (0:2). Tridsaťdvaročný krídelník si vtedy roztrhol predný skrížený väz a odtrhol meniskus v ľavom kolene. Operáciu absolvoval 3. novembra v Belo Horizonte. Do tréningového procesu Al-Hilal sa vrátil už v lete, no tréner saudskoarabského tímu Jorge Jesus tento týždeň povedal, že Neymar ešte nie je pripravený na návrat do súťažného kolotoča. Rovnaký názor má aj Dorival.citovala brazílskeho kouča agentúra AFP.Dorival do ofenzívy povolal krídelníkov Raphinhu (Barcelona) a Gabriela Martinelliho (Arsenal) či trio z Realu Madrid Vinicius Junior, Rodrygo a Endrick. Brazília sa najskôr 11. októbra predstaví na pôde Čile a o päť dní na to si doma zmeria sily s Peru. Po ôsmich kvalifikačných stretnutiach má na konte 10 bodov a v tabuľke jej patrí 5. priečka. Priamy postup si zaistí prvých šesť z desiatky tímov.