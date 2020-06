Neymar sa po troch mesiacoch vracia z Brazílie do Paríža

Paríž 14. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar sa po takmer troch mesiacoch vrátil zo svojej rodnej krajiny do Francúzska, aby sa mohol zapojiť do prípravy Paríža St. Germain na plánované vyvrcholenie Ligy majstrov. Spoločný tréning hráčov úradujúceho francúzskeho majstra má odštartovať 22. júna, informoval portál goal.com.



Dvadsaťosemročný Neymar odcestoval po vypuknutí pandémie koronavírusu do Brazílie. Francúzsku najvyššiu súťaž napokon nedohrali, predčasne ju ukončili 28. apríla a PSG vyhlásili za šampióna. Neymar tak získal s klubom z Parku princov svoj tretí majstrovský titul po rokoch 2018 a 2019. V skrátenom ročníku Ligue 1 odohral pätnásť zápasov a nastrieľal trinásť gólov. Do PSG prišiel v auguste 2017 z Barcelony.



Futbalisti Paríža St. Germain sa prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov po osemfinálovom triumfe v dvojzápase s Borussiou Dortmund. UEFA plánuje dohrať prestížnu súťaž v auguste. Nová sezóna francúzskej ligy by mala odštartovať 23. augusta.