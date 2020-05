Neymar sa potešil z tretieho majstrovského titulu s Parížom SG

Rio de Janeiro 1. mája (TASR) - Brazílskeho futbalistu Neymara potešilo rozhodnutie riadiaceho orgánu Ligue 1 udeliť majstrovský titul Parížu Saint-Germain, hoci pandémia koronavírusu neumožnila dokončiť sezónu v najvyššej francúzskej súťaži. Dvadsaťosemročný útočník získal s klubom z Parku princov svoj tretí majstrovský titul po rokoch 2018 a 2019.



"Neymar jr. je s Parížom St. Germain tretíkrát majster Francúzska," napísal na Instagrame brazílsky ťahúň mužstva, ktorý v skončenom ročníku Ligue 1 odohral pätnásť zápasov a nastrieľal trinásť gólov. Do PSG prišiel v auguste 2017 z Barcelony.



Ligue 1 predčasne ukončili 28. apríla. Vo Francúzsku odohrali do vypuknutia pandémie 28 kôl, Paríž mal na čele tabuľky pohodlný 12-bodový náskok pred Olympique Marseille a odohral o zápas menej. Podľa poradia v tabuľke budú hrať Parížania v Lige majstrov spolu s Marseille a Stade Rennes, v Európskej lige sa predstavia OSC Lille a Stade Reims. Do nižšej súťaže zostúpili Amiens a Toulouse.



Pre PSG je to deviaty titul v klubovej histórii, čím sa vyrovnal Olympique Marseille. O jeden viac má rekordér AS Saint-Étienne.