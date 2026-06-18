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Neymar sa stane piatykrát otcom, zápas s Haiti vynechá
Od jeho posledného zápasu uplynul už viac ako mesiac.
Autor TASR
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New Jersey 18. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar sa stane piatykrát otcom. Jeho prvý štart na MS v USA, Kanade a Mexiku však zostáva otázkou trpezlivosti a s napätím ho nesledujú iba v Brazílii.
Isté je, že Neymar bude chýbať aj v druhom zápase proti Haiti v sobotu o 2.30 SELČ. Namiesto toho ďalej tvrdo pracuje v tréningovom kempe v New Jersey. Od jeho posledného zápasu uplynul už viac ako mesiac. Nastúpil v drese svojho materského klubu FC Santos, do ktorého sa v januári 2025 vrátil. Odvtedy ho brzdí zranenie lýtka. Návrat je postupný proces, ktorý detailne sleduje trénerský štáb, lekári aj fyzioterapeuti brazílskej reprezentácie.
Isté je, že Neymar bude chýbať aj v druhom zápase proti Haiti v sobotu o 2.30 SELČ. Namiesto toho ďalej tvrdo pracuje v tréningovom kempe v New Jersey. Od jeho posledného zápasu uplynul už viac ako mesiac. Nastúpil v drese svojho materského klubu FC Santos, do ktorého sa v januári 2025 vrátil. Odvtedy ho brzdí zranenie lýtka. Návrat je postupný proces, ktorý detailne sleduje trénerský štáb, lekári aj fyzioterapeuti brazílskej reprezentácie.