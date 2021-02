Neymar sa tentoraz nepôjde zotavovať do Brazílie, PSG hľadá riešenia

Paríž 12. februára (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain ešte nevypracoval rehabilitačný plán pre Neymara, ale podľa trénera Mauricia Pochettina sa nepočíta s jeho liečbou v Brazílii. Dvadsaťdeväťročný útočník utrpel svalové zranenie v stredajšom zápase Francúzskeho pohára, vyšetrenia odhalili trhlinu v priťahovači a mimo hry bude do štyroch týždňov.



Parížanov čaká na budúci týždeň úvodné stretnutie osemfinále Ligy majstrov s FC Barcelona, zatiaľ nie je isté, či Neymar stihne aspoň odvetu 10. marca. "Snažíme sa nájsť riešenie, aby bol čo najskôr fit. Nikto však nepočíta s rekonvalescenciou v Brazílii, nechce to klub ani samotný hráč," citovala Pochettina agentúra AP.



Neymar bude tímu chýbať v tejto fáze súťaže už tretíkrát v priebehu štyroch sezón. Vlani, aj vďaka jeho líderskému prínosu vo vyraďovacej fáze, dokráčal PSG až do finále. "Môžem o ňom povedať, že je veľký profesionál, ktorý viackrát prejavil oddanosť tímu. Za 40 dní našej spolupráce ukázal svoje ľudské i športové kvality," povedal Pochettino.