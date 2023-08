Neymar sa údajne dohodol na dvojročnej zmluve s Al-Hilalom

Paríž 13. augusta (TASR) - Brazílsky futbalový útočník Neymar sa údajne dohodol na dvojročnej zmluve so saudskoarabským klubom Al-Hilal. V nedeľu o tom informoval francúzsky denník L'Equipe.



Neymarov súčasný klub Paríž Saint-Germain podľa správy rokuje s predstaviteľmi Al-Hilalu o tom, ako zrealizovať prestup. Hviezdny Brazílčan by mal v novom pôsobisku zinkasovať 160 miliónov eur za dve sezóny, prestupová čiastka však zatiaľ nie je známa.



Neymar prišiel do PSG v roku 2017 z Barcelony za rekordných 222 miliónov eur a jeho súčasný kontrakt vyprší v roku 2025. V nedávnom období dostal viacero ponúk, no najlukratívnejšia je práve zo Saudskej Arábie. O jeho služby sa zaujímala aj Barcelona.



Al-Hilal nedávno ponúkol za Neymarovho spoluhráča Kyliana Mbappeho 273 miliónov eur.



Tridsaťjedenročného útočníka v súčasnosti trápi vírusová infekcia, pre ktorú vynechal piatkový tímový tréning PSG. Pripravoval sa len individuálne a nenastúpil ani v otváracom zápase sezóny francúzskej ligy proti Lorientu (0:0). Neymar podľa francúzskych médií nedávno informoval vedenie klubu, že chce z Parku princov odísť už toto leto.