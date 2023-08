Neymar sa údajne vráti do Barcelony, mal by nahradiť Dembeleho

Paríž 6. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar by mal v tejto sezóne opäť hrať za FC Barcelona. Informoval o tom známy katarský novinár Mahout Al-Marri, ktorý ako prvý informoval o prestupe Lionela Messiho do Interu Miami.



Podľa zdroja sa útočník vráti na Camp Nou po tom, čo sa Ousmane Dembele pripojí do Paríža Saint Germain. Brazílčan už dokonca zo svojho profilu na sociálnej sieti odstránil informáciu, že je hráčom PSG.



Tridsaťjedenročný útočník naďalej trénuje po boku svojich spoluhráčov, no PSG údajne hľadá spôsoby, ako ho predať. Neymar má platnú zmluvu do leta 2025.