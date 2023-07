Neymar sa v pondelok zapojí do prípravy PSG

Paríž 8. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar sa v pondelok zapojí do prípravy Paríža St. Germain na novú sezónu. Tridsaťjedenročnému útočníkovi umožnilo vedenie úradujúceho majstra Ligue 1 zostať dlhšie vo vlasti, aby si vyriešil záležitosti súkromného charakteru. Informoval portál lequipe.fr.



Neymar by mal priletieť do Paríža počas tohto víkendu, pravdepodobne v nedeľu. Na druhý deň by sa už mal hlásiť novému trénerovi Luisovi Enriquemu. Parížania, ktorých pred novou sezónou posilnil aj slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar, sa budú najskôr pripravovať v novom modernom tréningovom centre klubu v Poissy a neskôr ich čaká turné v Japonsku.



Posledný súťažný zápas odohral Neymar 19. februára v lige proti Lille. Následne ho vyradilo z hry zranenie členka, s ktorým mal viackrát problémy už v minulosti. Nový ročník Ligue 1 odštartuje PSG domácim zápasom s Lorientom (13. augusta).