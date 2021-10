Neymar si myslí, že MS 2022 budú jeho poslednými v kariére

Brazília 10. októbra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar vyhlásil, že svetový šampionát 2022 v Katare bude pravdepodobne jeho posledný v kariére. Dvadsaťdeväťročný útočník Paríža St. Germain to povedal v rozhovore pre DAZN.



"Myslím si, že to budú moje posledné MS. Pristúpim k tomu tak, akoby naozaj posledné byť mali, pretože si nie som istý, či budem psychicky schopný hrať futbal aj neskôr," uviedol brazílsky útočník, ktorý vo štvrtok pre trest nenastúpil na kvalifikačný duel proti Venezuele (3:1).



"Kanárici" si v juhoamerickej kvalifikácii zatiaľ počínajú presvedčivo a turnaj v Katare by im nemal uniknúť. "Urobím všetko, čo je možné, aby sme triumfovali a aby som uskutočnil svoj sen, môj najväčší už od detstva," sľúbil Neymar, ktorý nastúpil už na dvoch svetových šampionátoch.