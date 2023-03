Neymar si už v tejto sezóne nezahrá, ide na operáciu členka

Paríž 6. marca (TASR) - Pre brazílskeho futbalistu Neymara sa prebiehajúca sezóna s veľkou pravdepodobnosťou skončila. Útočníka Paríža St. Germain čaká v katarskej Dauhe operácia členka, ktorá ho vyradí z hry približne na tri až štyri mesiace. Informovala o tom agentúra AFP i francúzske médiá.



Neymar vynechá stredajšiu odvetu osemfinále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov, v ktorej sa bude francúzsky šampión snažiť zmazať manko po domácej prehre 0:1. Okrem toho bude chýbať parížskemu tímu aj v ďalšej časti sezóny domácej Ligue 1, v ktorej má obhajca titulu po 26. kole osembodový náskok pred Olympique Marseille.



Tridsaťjedenročný útočník si 19. februára v ligovom zápase proti OSC Lille zranil pravý členok. Pretrhnuté väzy utrpel v súboji s Benjaminom Andrem, ktorý ho fauloval. Neymara trápia problémy s členkom opakovane. Zranil sa aj na minuloročných MS v Katare v úvodnom stretnutí so Srbskom (2:0). Následne sa vrátil do zostavy "kanárikov" až v osemfinálovom stretnutí s Kórejskou republikou (4:1).



"Neymar mal v uplynulých rokoch niekoľko zranení pravého členka. Po jeho poslednom vyvrtnutí 19. februára mu lekársky personál v Paríži odporučil operáciu väzov, aby sa predišlo veľkému riziku recidívy. Všetci odborníci túto potrebu potvrdili. Operáciu vykonajú v najbližších dňoch v nemocnici Aspetar v Dauhe. Jeho návrat do tréningu sa očakáva o tri až štyri mesiace," informoval klub v tlačovej správe.