Neymar skóroval za Santos priamo z rohového kopu

Sao Paulo 24. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar sa v nedeľnom zápase najvyššej súťaže vo svojej vlasti blysol gólom priamo z rohového kopu. Jeho Santos vyhral na pôde Interu de Limeira 3:0 a hviezdny kanonier bol pri všetkých presných zásahoch svojho mužstva.



Neymar najprv v 8. minúte asistoval z rohového kopu spoluhráčovi Tiquinhovi Soaresovi. Krátko pred polhodinou hry prekonal domáceho brankára Iga Gabriela priamo od rohovej zástavky a o päť minút neskôr opäť asistoval Soaresovi.



Tridsaťtriročný útočník sa 31. januára vrátil do svojho materského klubu, z ktorého odišiel v roku 2013 do Barcelony. Úvodný duel v staronovom pôsobisku absolvoval 6. februára, doposiaľ zasiahol do šiestich zápasov, strelil dva góly a v nedeľu absolvoval premiérovo od prestupu plnú minutáž.