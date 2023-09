Neymar strelil proti Bolívii dva góly, prekonal Pelého

juhoamerická kvalifikácia MS 2026 - 1. kolo:

Uruguaj - Čile 3:1 (2:0)

Góly: 38. a 71. De la Cruz, 45.+2 Valverde - 74. Vidal



Brazília - Bolívia 5:1 (1:0)

Góly: 24. a 53. Rodrygo, 61. a 90.+3 Neymar, 47. Raphinha - 78. Abrego

Belem 9. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar pomohol v noci na sobotu dvomi gólmi k víťazstvu nad Bolíviou 5:1 a prispel tak k vydarenému vstupu národného tímu do juhoamerickej kvalifikácie MS 2026. Pripísal si 78. a 79. gól v reprezentačnom drese a stal sa sám najlepším strelcom "kanárikov". Na čele historickej tabuľky sa odpútal od legendárneho Pelého (77). V zápase dvakrát skóroval aj jeho spoluhráč Rodrygo.Neymar pôvodne nemal ani nastúpiť. Útočník saudskoarabského Al-Hilalu deň predtým na tlačovej konferencii priznal, že ho stále sužuje zranený členok a necíti sa byť stopercentne zdravotne v poriadku. Napokon sa však dostal do základnej zostavy. Pred stretnutím mal na konte 77 gólov v národnom drese - rovnako ako Pelé - a už v 17. minúte mal šancu velikána prekonať, nariadený pokutový kop však nepremenil. Jeho slabý pokus chytil brankár Guillermo Viscarra. O sedem minút neskôr však poslal domácich v Beleme do vedenia Rodrygo. Po prestávke zvýraznil náskok prízemnou strelou Raphinha, následne pridal svoj druhý gól Rodrygo a po hodine hry sa dočkal aj Neymar. Po akcii Rodryga nekompromisne "upratal" loptu do siete a v 125. reprezentačnom vystúpení zaznamenal svoj 78. gól. Po ňom zdvihol ruky a poslal pohľad do neba. Victor Abrego síce znížil na 1:4 z pohľadu hostí, ale záverečné slovo mal v nadstavenom čase Neymar, 31-ročný útočník potvrdil rekordný zápis ešte jedným presným zásahom.Nový dočasný tréner Brazílie Fernando Diniz, ktorý po MS 2022 nahradil na poste Titeho, tak zaznamenal úspešnú premiéru v ostrom zápase. Uspel aj Uruguaj, ktorý s omladeným kádrom v Montevideu zdolal Čile 3:1. Dva góly domácich strelil stredopoliar Nicolas de la Cruz.