Neymar strelil svoj prvý gól od návratu do Santosu, skóroval z penalty

Sao Paulo 17. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar strelil svoj prvý gól od návratu do Santosu. Tridsaťtriročný krídelník skóroval za svoj materský klub v stretnutí šampionátu Campeonato Paulista proti Agua Santa (3:1), keď sa po štvrťhodine hry presadil z penalty.



Neymar sa po 12 rokoch vrátil do tímu, v ktorom odštartoval profesionálnu kariéru. Niekdajší útočník Barcelony či Paríža Saint-Germain otvoril skóre stretnutia, keď ho zastavil nedovolene Villian Guilhernme a suverénne premenil pokutový kop, poslal brankára do opačnej strany. Hviezdny Neymar sa podieľal aj na treťom góle svojho tímu, získal loptu v šestnástke, posunul ju Guilhermemu, ktorý spečatil víťazstvo domácich.



Pre historicky najlepšieho strelca brazílskej reprezentácie to bol štvrtý zápas za Santos. Ani v tomto neodohral celú minutáž, striedal v 85. minúte. Neymar podpísal s klubom šesťmesačnú zmluvu, ktorá by sa podľa jeho slov mohla neskôr predĺžiť.



Neymar minulý mesiac predčasne ukončil svoje pôsobenie v tíme Al-Hilal, ktoré výrazne poznačili zranenia. Dva mesiace po svojom príchode do Rijádu si v zápase kvalifikácie MS 2026 roztrhol skrížený väz v ľavom kolene. To ho vyradilo z hry na celý rok. Neskôr utrpel zranenia zadného stehenného svalu a kolena, keď sa pokúšal o návrat. Za saudskoarabský tím odohral len sedem zápasov, hoci mal údajne ročný plat približne 104 miliónov amerických dolárov.



V roku 2017 ho katarskí vlastníci PSG získali za stále platný prestupový rekord 222 miliónov eur z Barcelony. S Parížom vyhral päťkrát Ligue 1 a spolu s Kylianom Mbappem priviedol klub do finále Ligy majstrov v sezóne 2019/2020. Tam však PSG podľahol Bayernu Mníchov (0:1). Informovala o tom agentúra AP.