Neymar ťahá Brazíliu gólmi i prihrávkami, šliape aj Argentína

Lima 13. septembra (TASR) - Futbalisti Brazílie a Argentíny odštartovali kvalifikáciu na majstrovstvá sveta 2026 dvoma víťazstvami z dvoch zápasov. "Kanárikov" potiahol v súbojoch s Bolíviou (5:1) a v Peru (0:1) kapitán Neymar, ktorý si do štatistík pripísal po dva góly i asistencie a "seleçao" s ním v zostave neprehralo v riadnom čase už vyše dva roky, celkovo až v 15 (11 súťažných) zápasoch. Argentínu v súboji s Ekvádorom (1:0) "spasil" z priameho kopu Lionel Messi, no v Bolívii si poradila i bez svojho kapitána a vyhrala 3:0.



Svetová kvalifikácia MS odštartovala 7. septembra najskôr v Južnej Amerike, z ktorej na šampionát do USA, Kanady a Mexika postúpi šesť najlepších tímov. Siedmy z 10-člennej tabuľky si zahrá interkontinentálnu baráž.



Brazílčania na úvod nastúpili proti najhoršie postavenému tímu v rebríčku z CONMEBOL-u a doma proti Bolívii potvrdili úlohu favoritov. Neymar si v stretnutí pripísal 78. a 79. gól v reprezentačnom drese a stal sa najlepším strelcom "kanárikov". Na čele historickej tabuľky sa odpútal od legendárneho Pelého (77). Pridal aj jednu asistenciu a na jediný gól prihral aj v Peru, keď v 90. minúte poslal roh podľa nacvičeného signálu na bližšiu žrď a jeho bývalý spoluhráč z PSG Marquinhos hlavou zariadil triumf.



Tridsaťjedenročný útočník, ktorý v lete prestúpil do saudskoarabského Al-Hilalu, znovu dokázal, aký dôležitý je pre národný tím. Brazília s ním v zostave v uplynulých 15 zápasoch prehrala len raz, no až v jedenástkovom rozstrele proti Chorvátsku vo štvrťfinále MS, v ktorom Neymar v predĺžení otvoril skóre. Paradoxne tento jediný moment nakreslil čiaru (ne)úspechu populárnej reprezentácie v uplynulom cykle.



V 15 štartoch Neymar potiahol tím k 13 víťazstvám so skóre 39:7, pričom zaznamenal 11 gólov a 9 asistencií. V troch stretnutiach MS a ôsmich súbojoch tejto a predchádzajúcej kvalifikácie na svetový šampionát Brazília v zostave so svojím lídrom vyhrala deväť so skóre 25:4, pričom Neymar sa priamo podieľal na 14 góloch (7+7).



V Peru si sám vytvoril veľkú šancu, ale neuspel proti domácemu brankárovi. Toho už v prvom polčase dvakrát prekonali brazílski útočníci, no dvakrát bol v ofsajde Richarlison. Hostia mali veľa nepresných prihrávok, čo komplikovalo ich ofenzívne snahy. "Celkovom som spokojný s tým, čo sme ukázali v oboch zápasoch. Čo sa týka toho s Peru, dali sme tri góly, ale platil iba jeden. Jeden ofsajd bol veľmi tesný, keďže ho osem minút skúmal VAR. Nesadol nám trávnik, ktorý robil problémy technickým hráčom, a dobrá osobná obrana Peru," povedal pre brazílsky športový denník Lance dočasný tréner Fernando Diniz, ktorý stále dolaďuje herný systém. Favoriti sa presadili v poslednej minúte riadneho času. "Nikto neveril, že dokážeme skórovať v takom čase zo štandardnej situácie, ale aj to patrí k našej hre," vyhlásil strelec Marquinhos.



S plným počtom bodov otvorili kvalifikáciu aj Argentínčania. Proti Ekvádoru sa strelecky presadil iba Messi, ktorý odohral 89 minút a desať minút pred odchodom z ihriska rozhodol z priameho kopu. Na druhý duel proti Bolívii však už nenastúpil, keďže sa sťažoval na únavu. Utorkový zápas sa hral v bolívijskom hlavnom meste La Paz vo výške 3637 metrov nad morom, čo je špeciálne zaťažujúce pre futbalistov, ktorí nie sú zvyknutí hrať v takej nadmorskej výške. Majstri sveta však aj tak potvrdili úlohu favoritov a vyhrali i bez svojho kapitána. "Necítil sa komfortne, nebol pripravený hrať a nechceli sme nič riskovať," povedal tréner Lionel Scaloni. O góly jeho tímu sa postarali Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico a Nico González, dve asistencie si pripísal Angel di Maria. "Tá nadmorská výška je skôr psychologický problém," povedal po zápase novinárom.



Brazília vedie tabuľku o skóre pred Argentínou, na treťom mieste figuruje Kolumbia, ktorá v noci na stredu len remizovala v Čile 0:0 a má štyri body. Nasledujú trojbodoví Uruguaj a Venezuela. Ekvádor má jednu výhru a nula bodov, keďže kvalifikáciu odštartoval s počtom -3. FIFA potrestala krajinu za falšovanie rodného listu obrancu Byrona Castilla, ktorý sa narodil v Kolumbii. Ďalšie kolo juhoamerickej kvalifikácie nasleduje v októbri.