Neymar údajne dostal lukratívnu ponuku zo saudskoarabského Al-Hilal

Paríž 13. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar dostal lukratívnu ponuku zo saudskoarabského klubu Al-Hilal. Na sociálnej sieti X (predtým Twitter) o tom informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano, podľa ktorého sú strany blízko k dohode.



Romano bližšie nešpecifikoval výšku ponuky, no uviedol, že je "obrovská". Neymar sa ňou vážne zaoberá a zároveň pracuje na odchode z Paríža St. Germain. V nedávnom období dostal viacero ponúk, no najlukratívnejšia je práve zo Saudskej Arábie.



Podľa Romanových zdrojov sa už dohodli aj kluby PSG a A-Hilal. Zároveň však pripustil, že zo situácie by mohol vyťažiť aj FC Barcelona, pre ktorú by mohlo byť lákavé hosťovanie Neymara z Al-Hilal.



Saudskoarabský klub nedávno ponúkol za Neymarovho spoluhráča Kyliana Mbappeho 273 miliónov eur.



Neymara v súčasnosti trápi vírusová infekcia, pre ktorú vynechal piatkový tímový tréning v PSG. Pripravoval sa len individuálne. Brazílsky útočník podľa francúzskych médií nedávno informoval vedenie klubu, že chce z Parku princov odísť už v tomto lete.