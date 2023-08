Neymar údajne oznámil PSG, že chce odísť z klubu ešte toto leto

Paríž 7. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar oznámil vedeniu Paríža Saint-Germain, že chce po šiestich rokoch opustiť Park princov. Tridsaťjedenročný krídelník podľa denníka L'Equipe informoval francúzsky klub, že má v úmysle odísť ešte počas letného prestupového obdobia.



Neymar sa chce podľa medializovaných informácií vrátiť do Barcelony, z ktorej prestúpil do Paríža v lete 2017 za rekordných 222 miliónov eur. Podľa španielskeho denníka Marca si však tréner "Blaugranas" Xavi Hernandez nemyslí, že by zapadol do jeho tímu. Xavi, ktorý spolu s Neymarom počas aktívnej hráčskej kariéry hrával (2013 - 2015) a získal s ním pre Barcelonu zatiaľ poslednú trofej v Lige majstrov (2015), sa domnieva, že príchod Brazílčana by mohol zmeniť dobrú atmosféru v klube.



"Neymar je rozhodnutý vrátiť sa do Barcelony. Jeho situácia je prinajmenšom paradoxná. Pred rokom to bol Paríž, kto bol odhodlaný nechať ho odísť a bol to Brazílčan, kto chcel zostať. Teraz, keď chce Al-Khelaifi, aby zostal, je to ´Ney´, kto sa rozhodol odísť," napísal L'Equipe.



Jedným z dôvodov rozhodnutia odísť z Paríža by mala byť skutočnosť, že fanúšikovia úradujúceho francúzskeho šampióna protestovali pred domom Neymara. Ten mal v minulosti s priaznivcami PSG problémy.



Parížanov opustil po uplynulej sezóne Argentínčan Lionel Messi a novú zmluvu odmieta podpísať aj ďalší hviezdny útočník Kylian Mbappe. Klub na otázku agentúry AP uviedol, že nebude situáciu okolo Neymara komentovať.



Už v nedeľu o zámere Neymara odísť z PSG do Barcelony informoval katarský novinár Mahout Al-Marri. Podľa neho sa brazílsky útočník vráti na Camp Nou po tom, ako Ousmane Dembele zamieri do Paríža. Neymar má s PSG zmluvu platnú do leta 2025.