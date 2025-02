Neymar v minulosti takmer odišiel do Bayernu, dôvodom bol Guardiola

Sao Paulo 28. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar mohol v minulosti hrať za Bayern Mníchov. V rozhovore pre podcast Podpah prezradil, že v januári 2013 ho do svojho tímu lákal španielsky tréner Pep Guardiola.



Neymar uviedol, že Guardiola ho začiatkom roka 2013 navštívil spoločne s jeho otcom a tlmočníkom. Brazílčan vtedy pôsobil v materskom Santose. "Guardiola povedal, že ma chce vo svojom tíme. Sedel predo mnou s notebookom a kusmi papiera a podrobne mi ukázal spôsob, akým by ma nechal hrať. Povedal, že ak za rok nedám 60 gólov, zmení si meno," oznámil Neymar.



K stretnutiu došlo počas obdobia, keď bol španielsky kouč bez práce, v lete totiž odišiel z Barcelony. O pol roka na to začal trénovať Bayern. "Skoro som odišiel do Bayernu kvôli Guardiolovi," dodal Neymar podľa DPA. Vtedy 21-ročný krídelník napokon v lete zamieril do španielskeho klubu, pretože chcel byť spoluhráčom hviezdneho Lionela Messiho. V Barcelone strávil štyri roky a potom prestúpil do Paríža St. Germain. V roku 2023 posilnil saudskoarabský Al-Hilal a od januára tohto roka pôsobí opäť v Santose.