Neymar Verattimu o odchode nehovoril, v príprave však stále nenastúpil

Paríž 29. júla (TASR) - Futbalista Paríža St. Germain Marco Veratti v pondelok povedal, že Neymar pred ním nikdy nevyjadril túžbu odísť z klubu.



"Ja osobne som od neho nič podobné nepočul. Samozrejme, že neviem o čom sa rozprával s vedením za zatvorenými dverami. Ak však potenciálny záujemca splní finančné požiadavky klubu, nemali by mu brániť v prestupe. Jeho odchod by ma však zarmútil," povedal 26-ročný stredopoliar.



Neymar si v letnej príprave stále neobliekol dres svojho zamestnávateľa. Podľa francúzskych médií by sa nemal predstaviť ani v utorkom priateľskom stretnutí proti Sydney, ktoré PSG odohrá v Číne v rámci ázijského turné. Chýbať bude aj v súboji o francúzsky Superpohár, v ktorom jeho tím narazí budúcu sobotu na víťaza národného pohára Rennes. Práve za incident z finálového duelu s týmto súperom dostal Neymar trojzápasový trest, keď sa po prehre 2:3 po jedenástkovom rozstrele dostal do potýčky s fanúšikom.