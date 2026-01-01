< sekcia Šport
Neymar zostáva v Santose minimálne do konca roka 2026: Je to môj domov
Autor TASR
Sao Paulo 1. januára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar zostáva súčasťou Santosu minimálne do konca roka 2026. S účastníkom najvyššej brazílskej súťaže podpísal nový ročný kontrakt, informoval klub na sociálnych sieťach.
Tridsaťtriročný útočník sa vrátil do svojho materského klubu na konci vlaňajšieho januára a prednedávnom mu pomohol k záchrane v lige. V 30 súťažných zápasoch zaznamenal 11 gólov. „Tu si chcem naplniť sny, ktoré chýbajú v mojej kariére. Rozhodol som sa a vypočul som svoje srdce. Santos nie je len môj tím, je to môj domov, história a život. Tu som sa z chlapca zmenil na muža. Môžem tu byť sám sebou a skutočne šťastný,“ citovala Neymara ESPN.
Skúsený Brazílčan reštartoval v Santose svoju kariéru s cieľom vybojovať si opäť miesto v reprezentácii na tohtoročnom svetovom šampionáte. Záujem o jeho služby mali aj ďalšie kluby, spomínal sa hlavne Inter Miami, kde by potenciálne prišlo na opätovné stretnutie s Lionelom Messim.
Neymar po záchrane Santosu v najvyššej brazílskej súťaži podstúpil operáciu ľavého kolena, pri ktorej mu napravili poškodený meniskus. Bývalý hráč Barcelony a Paríža St. Germain je rekordným strelcom Brazílie, v 128 medzištátnych zápasoch zaznamenal 79 gólov.
