Neymara prepustia z nemocnice, po oddychu ho čaká rehabilitácia

Dauha 12. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar v nedeľu opustí nemocnicu v Katare, aby si oddýchol pred začatím rehabilitácie po operácii členka. Uviedli to predstavitelia kliniky. Lekári v nemocnici v Aspetar neuviedli dátum, kedy sa 31-ročný útočník Paríža St. Germain vráti do akcie, ale sú presvedčení, že piatková operácia bola úspešná.



Vedenie PSG pred operáciou uviedlo, že útočník môže byť mimo hry až štyri mesiace, čo ho vylúči zo zvyšku tejto sezóny. Asistent generálneho riaditeľa nemocnice Hakim Chalabi uviedol, že operácia dopadla dobre: "Momentálne je na tom veľmi dobre a je šťastný. Nemá bolesti a chirurgovia, ktorí ho operovali, sú veľmi spokojní. Z nemocnice ho prepustia v nedeľu."



Chalabi dodal, že po odpočinku začne futbalista s fyzioterapiou. "Neskôr vyhodnotíme jeho čas návratu na ihrisko. Momentálne je o tom skoro hovoriť. Niekoľko dní bude o barlách, ale potom by mal zaťažovať nohu."



Neymar sa zranil minulý mesiac v zápase Ligue 1 proti Lille. V roku 2018 si poranil ten istý členok. Chalabi povedal, že po operácii by mal mať Brazílčan menšie riziko zranenia.