Neymarov plat je prekážkou pri odchode z Al-Hilalu

Riyadh 22. januára (TASR) - Odchod Neymara zo saudskoarabského Al-Hilalu sa komplikuje pre vysoký plat, ktorý poberá 32-ročný brazílsky útočník. O jeho služby prejavilo záujem americké Chicago Fire a spomína sa tiež návrat do brazílskeho Santosu, kde odštartoval svoju kariéru.



Neymar je od leta 2023 hráčom Al-Hilalu, pre početné zranenia stihol doteraz odohrať len sedem zápasov. Naposledy nastúpil na začiatku novembra, s klubom má zmluvu do júna 2025. Vedenie klubu nezaregistrovalo Neymara do druhej časti sezóny v Pro League, nastúpiť tak môže len v zápasoch ázijskej Ligy majstrov. Brazílčan je jeden z najlepšie platených futbalistov sveta, za rok 2024 zinkasoval od Al-Hihalu plat vo výške 101 miliónov eur.



Agentúra AFP informuje, že Neymarove vysoké finančné požiadavky zostávajú hlavnou prekážkou, ktorá bráni jeho odchodu zo Saudskej Arábie. Klub má záujem o prestup, zatiaľ čo hlavnou preferenciou hráča je hosťovanie v Santose. Chicago ponúklo Neymarovi dvojročný kontrakt, ročne by mohol zarobiť 20 miliónov amerických dolárov.