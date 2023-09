Neymarova veľkolepá premiéra v Al-Hilal: Podieľal sa na štyroch góloch

Rijád 16. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar má za sebou veľkolepú premiéru v saudskej Pro League. V piatkovom stretnutí prispel Al-Hilalu k presvedčivému víťazstvu 6:1 nad Al-Rijádom. Tridsaťjedenročný špílmacher sa dostal na ihrisko až v 64. minúte, keďže ešte v noci na stredu odohral v drese Brazílie kvalifikačný duel MS proti Peru (1:0). Počas svojej prítomnosti vypracoval štyri góly domácich.



Neymar prišiel na ihrisko za stavu 2:0, ktorý lídrovi saudskej ligy zabezpečil z penalty srbský útočník Aleksandar Mitrovič a obranca Yasir Al-Shahrani. Brazílsky reprezentant si svoju premiéru od prvej minúty na ihrisku užíval a divákom predviedol veľkolepú polhodinu. Už po štyroch minútach bol strojcom tretieho gólu, keď jemným lobom za obranu našiel krajana Malcolma, ktorého síce fauloval brankár Martin Campana, no loptu dorazil do siete Nasser Al-Dawsari. V 83. minúte si pripísal štatisticky jedinú asistenciu, keď vysunul Malcolma a ten zvýšil na 4:0.



Brazílčan v závere vyrobil druhú penaltu pre Al-Hilal – lopta zasiahla po prebraní súperovu ruku. Neymar napriek piskotu publika, ktorý naznačoval, aby pokutový kop zahrával, pustil k exekúcii Salema Al-Dawsariho. Bývalý hráč Paríža Saint-Germain či FC Barcelona mal prsty aj v góle na 6:0, keď strelou natiahol Campanu, odrazenú loptu dostal do siete Al-Dawsari a pripísal si druhý gól.



Neymar potiahol počas uplynulého asociačného termínu aj Brazíliu v kvalifikácii na majstrovstvá sveta. V súbojoch s Bolíviou (5:1) a Peru (1:0) si do štatistík pripísal dva góly i asistencie a "seleçao" s ním v zostave neprehralo v riadnom čase už vyše dva roky, celkovo až v 15 (11 súťažných) zápasoch.