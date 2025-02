Nezahrajú si: Petráš a Vankúš dostali jednozápasový dištanc

Bratislava 24. februára (TASR) - Senát pre profesionálny hokej Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) udelil po nedeľňajšom 51. kole Tipos extraligy dva tresty. Dištanc na jeden zápas dostal útočník Šimon Petráš z Košíc. Rovnako jeden duel neodohrá ani center Marek Vankúš z Liptovského Mikuláša, ktorý dostal aj pokutu 100 eur. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Petráš sa previnil proti pravidlám v stretnutí na ľade Nitry (2:3 pp). Dvadsaťosemročný slovenský krídelník v čase 6:27 minúty napadol do oblasti hlavy a krku domáceho obranca Marka Stachu a dostal trest na 5 minút plus do konca zápasu. Lídrovi tabuľky by tam mal chýbať v utorkovej dohrávke 45. kola proti Banskej Bystrici.



Útočník Liptovského Mikuláša proti Slovanu Bratislava v čase zápasu 16:07, zozadu podkopol rozhodcu. "Svojím konaním naplnil skutkovú podstatu čl. 8 bodu 8.3 podbodu 8.3.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. Za uvedené mu Senát pre profesionálny hokej uložil nepodmienečný trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas a pokutu vo výške 100 eur, pretože sa, vzhľadom na okolnosti (hernú situáciu), rozhodol pre využitie inštitútu mimoriadneho zníženia trestu, najmä s prihliadnutím na to, že hráč nemal v úmysle rozhodcu fyzicky napadnúť, teda išlo o nedbanlivostné zavinenie, a udelený trest považoval za spravodlivý a primeraný," uviedol Senát vo vyhlásení. Vankúš tak nepomôže Liptákom v piatok na ľade Michaloviec.