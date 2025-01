NEZAHRAJÚ SI: Zápasové stopky dostali Bajtek, Cotton a Ritchie

Bratislava 7. januára (TASR) - Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal zápasovými stopkami trojicu Filip Bajtek, Alex Cotton (obaja HK Nitra) a Nick Ritchie (HC Nové Zámky) za incidenty vo víkendových dueloch Tipos Extraligy.



Kanadský útočník Ritchie dostal dvojzápasovú stopku podľa rozhodnutia SPH DK SZĽH za previnenie v závere stretnutia 34. kola na ľade Zvolena, keď začal bitku úderom do hlavy protihráča.



Nitrania sa budú musieť zaobísť až bez dvojice svojich hráčov za udalosti z duelu s Trenčínom. Český útočník Bajtek inkasoval trest na dva zápasy za napadnutie protihráča do oblasti hlavy a krku. Priamo na ľade videl za faul trest do konca stretnutia.



Kanadský obranca Cotton nebude k dispozícii "corgoňom" ešte o zápas viac, v súboji s Trenčínom sa previnil ohrozením protihráča, že vykonal prudký pohyb korčuľou smerom do jeho hornej časti tela. Voči obom rozhodnutiam sa klub spod Zobora odvolal. Senát však nevyhovel odkladnému účinku a Bajtek i Cotton nenastúpia v utorkovom dueli.