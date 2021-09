Nezaočkovaní športovci pôjdu po príchode do Pekingu do karantény

Lausanne 29. septembra (TASR) - Účasť športovcov na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022 nebude podmienená očkovaním. Nezaočkovaní športovci však budú musieť ísť po príchode do Číny do 21-dňovej karantény. V stredu o tom informoval Medzinárodný olympijský výbor (MOV).



MOV zároveň uviedol, že na ZOH sa nebudú môcť osobne zúčastniť diváci zo zahraničia. Na športoviská budú mať prístup iba domáci diváci po splnení pandemických podmienok, ktoré zatiaľ neboli upresnené. Zatiaľ nie sú známe ani detaily o predaji vstupeniek na hry.



ZOH sa na budúci rok uskutočnia v termíne od 4. do 20. februára, pripomenula agentúra DPA.