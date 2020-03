NFL: Brees venuje 5 miliónov dolárov na pomoc ľudom v núdzi

New Orleans 26. marca (TASR) - Jeden z najlepších rozohrávačov v lige amerického futbalu NFL Drew Brees venoval štedrý dar na pomoc ľuďom počas koronavírusovej krízy. Hviezda New Orleans sľúbila päť miliónov dolárov na jedlo pre ľudí v núdzi.



"Priorita je pomôcť komunite, aby každý prečkal toto zložité obdobie," citovala Breesa agentúra SID. New Orleans patrí k najzasiahnutejším mestám v USA, ochorenie COVID-19 diagnostikovali aj trénerovi tímu Seanovi Paytonovi. Celkovo v krajine evidujú viac ako 75-tisíc prípadov a 1100 mŕtvych.