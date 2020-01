NFL: Eli Manning sa rozhodol ukončiť kariéru

New York 23. januára (TASR) - Eli Manning, quarterback New York Giants zo zámorskej ligy amerického futbalu (NFL), sa vo veku 39 rokov rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Počas nej obliekal 16 sezón iba dres Giants, ktorých priviedol k dvom triumfom v Super Bowle.



Podľa informácie agentúry AP, ktorá sa odvolala na oficiálne komuniké klubu, oznámi Manning svoje rozhodnutie v piatok. O jeho budúcnosti sa už dlhšie špekulovalo, keďže mu po konci aktuálneho ročníka vypršal kontrakt. On sám už dávnejšie avizoval, že si musí po sezóne všetko premyslieť. Napokon sa rozhodol skončiť.



"Počas 16 sezón Eli Manning predstavoval, čo hráč New York Giants zosobňuje na aj mimo ihriska. Je jedným z najlepších hráčov v dejinách nášho klubu," povedal prezident klubu John Mara.