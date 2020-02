NFL: Hráči Kansas City triumfovali v Super Bowle LIV

Super Bowl LIV:

Hard Rock Stadium, Miami Gardens



Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0)

Prehľad víťazov Super Bowlu od roku 1967

1967: Green Bay Packers



1968: Green Bay Packers



1969: New York Jets



1970: Kansas City Chiefs



1971: Baltimore Colts



1972: Dallas Cowboys



1973: Miami Dolphins



1974: Miami Dolphins



1975: Pittsburgh Steelers



1976: Pittsburgh Steelers



1977: Oakland Raiders



1978: Dallas Cowboys



1979: Pittsburgh Steelers



1980: Pittsburgh Steelers



1981: Oakland Raiders



1982: San Francisco 49ers



1983: Washington Redskins



1984: Los Angeles Raiders



1985: San Francisco 49ers



1986: Chicago Bears



1987: New York Giants



1988: Washington Redskins



1989: San Francisco 49ers



1990: San Francisco 49ers



1991: New York Giants



1992: Washington Redskins



1993: Dallas Cowboys



1994: Dallas Cowboys



1995: San Francisco 49ers



1996: Dallas Cowboys



1997: Green Bay Packers



1998: Denver Broncos



1999: Denver Broncos



2000: St. Louis Rams



2001: Baltimore Ravens



2002: New England Patriots



2003: Tampa Bay Buccaneers



2004: New England Patriots



2005: New England Patriots



2006: Pittsburgh Steelers



2007: Indianapolis Colts



2008: New York Giants



2009: Pittsburgh Steelers



2010: New Orleans Saints



2011: Green Bay Packers



2012: New York Giants



2013: Baltimore Ravens



2014: Seattle Seahawks



2015: New England Patriots



2016: Denver Broncos



2017: New England Patriots



2018: Philadelphia Eagles



2019: New England Patriots



2020: Kansas City Chiefs



Prehľad finálových zápasov od roku 1967

2020: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20



2019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3



2018: Philadelphia Eagles - New Engalnd Patriots 41:33



2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 pp



2016: Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10



2015: New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24



2014: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8



2013: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31



2012: New York Giants - New England Patriots 21:17



2011: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25



2010: New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17



2009: Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23



2008: New York Giants - New England Patriots 17:14



2007: Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17



2006: Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10



2005: New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21



2004: New England Patriots - Carolina Panthers 32:29



2003: Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21



2002: New England Patriots - St. Louis Rams 20:17



2001: Baltimore Ravens - New York Giants 34:7



2000: St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16



1999: Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19



1998: Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24



1997: Green Bay Packers - New England Patriots 35:21



1996: Dallas Cowboys - Piitsburgh Steelers 27:17



1995: San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26



1994: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13



1993: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17



1992: Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24



1991: New York Giants - Buffalo Bills 20:19



1990: San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10



1989: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16



1988: Washington Redskins - Denver Broncos 42:10



1987: New York Giants - Denver Broncos 39:20



1986: Chicago Bears - New England Patriots 46:10



1985: San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16



1984: Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9



1983: Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17



1982: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21



1981: Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10



1980: Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19



1979: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31



1978: Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10



1977: Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14



1976: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17



1975: Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6



1974: Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7



1973: Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7



1972: Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3



1971: Baltimore Ravens - Dallas Cowboys 16:13



1970: Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7



1969: New York Jets - Baltimore Ravens 16:7



1968: Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14



1967: Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10



Zoznam Najužitočnejších hráčov (MVP) Super Bowlu od roku 1967:

2020: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)



2019: Julian Edelman (New England Patriots)



2018: Nick Foles (Philadelphia Eagles)



2017: Tom Brady (New England Patriots)



2016: Von Miller (Denver Broncos)



2015: Tom Brady (New England Patriots)



2014: Malcolm Smith (Seattle Seahawks)



2013: Joe Flacco (Baltimore Ravens)



2012: Eli Manning (New York Giants)



2011: Aaron Rodgers (Green Bay Packers)



2010: Drew Brees (New Orleans Saints)



2009: Santonio Holmes (Pittsburgh Steelers)



2008: Eli Manning (New York Giants)



2007: Peyton Manning (Indianapolis Colts)



2006: Hines Ward (Pittsburgh Steelers)



2005: Deion Branch (New England Patriots)



2004: Tom Brady (New England Patriots)



2003: Dexter Jackson (Tampa Bay Buccaneers)



2002: Tom Brady (New England Patriots)



2001: Ray Lewis (Baltimore Ravens)



2000: Kurt Warner (St. Louis Rams)



1999: John Elway (Denver Broncos)



1998: Terrell Davis (Denver Broncos)



1997: Desmond Howard (Green Bay Packers)



1996: Larry Brown (Dallas Cowboys)



1995: Steve Young (San Francisco 49ers)



1994: Emmitt Smith (Dallas Cowboys)



1993: Troy Aikman (Dallas Cowboys)



1992: Mark Rypien (Washington Redskins)



1991: Ottis Anderson (New York Giants)



1990: Joe Montana (San Francisco 49ers)



1989: Jerry Rice (San Francisco 49ers)



1988: Doug Williams (Washington Redskins)



1987: Phil Simms (New York Giants)



1986: Richard Dent (Chicago Bears)



1985: Joe Montana (San Francisco 49ers)



1984: Marcus Allen (Los Angeles Raiders)



1983: John Riggins (Washington Redskins)



1982: Joe Montana (San Francisco 49ers)



1981: Jim Plunkett (Oakland Raiders)



1980: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)



1979: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)



1978: Randy White, Harvey Martin (Dallas Cowboys)



1977: Fred Biletnikoff (Oakland Raiders)



1976: Lynn Swann (Pittsburgh Steelers)



1975: Franco Harris (Pittsburgh Steelers)



1974: Larry Csonka (Miami Dolphins)



1973: Jake Scott (Miami Dolphins)



1972: Roger Staubach (Dallas Cowboys)



1971: Chuck Howley (Dallas Cowboys)



1970: Len Dawson (Kansas City Chiefs)



1969: Joe Namath (New York Jets)



1968: Bart Starr (Green Bay Packers)



1967: Bart Starr (Green Bay Packers)

Miami Gardens 3. februára (TASR) - Hráči Kansasu City Chiefs triumfovali v Super Bowle LIV. Vo finále najprestížnejšej ligy amerického futbalu NFL na Hard Rock Stadium v Miami Gardens zdolali San Francisco 49ers 31:20 a získali druhú Trofej Vincea Lombardiho po roku 1970.Kansas City vstúpil do play off ako druhý najvyššie nasadený tím konferencie AFC s bilanciou 12-4. Vo vyraďovacej fáze si v divíznom kole poradil s Houstonom Texans 51:31 a v konferenčnom finále s Tennessee Titans 35:24. Do Super Bowlu sa prebojoval tretíkrát v histórii, hneď v premiérovom v roku 1967 nestačil na Green Bay Packers, o tri roky neskôr pokoril Minnesotu Vikings.San Francisco bolo dokonca najvyššie nasadeným tímom konferencie NFC, v základnej časti dosiahlo bilanciu 13-3. V divíznom kole play off vyradilo Minnesotu 27:10, v konferenčnom finále Green Bay 37:20. V Super Bowle sa predstavilo po siedmy raz v histórii, pri predchádzajúcej účasti v roku 2013 podľahlo Baltimoru Ravens. Predtým päťkrát uspelo: dvakrát nad Cincinnati Bengals (1982, 1989), raz nad Miami Dolphins (1985), Denverom Broncos (1990) i San Diegom Chargers (1995).Pred súbojom týchto dvoch tímov neexistoval jednoznačný favorit a potvrdil to aj priebeh prvého polčasu. V jeho koncovke sa podarila big play San Franciscu, ale zastavil ju faul a na prestávku sa išlo za nerozhodného stavu 10:10. Druhé dejstvo otvoril útok 49ers, ktorí vyťažili field goal. Následne rozohrávač Chiefs Patrick Mahomes hodil prvú interception v play off v kariére a súper odpovedal touchdownom. Mahomes aj v nasledujúcom nádejnom drive hodil interception, túto príležitosť však už San Francisco nevyužilo a to sa ukázalo ako zlomový moment zápasu. Kansas City znížil a necelé tri minúty pred koncom riadneho hracieho času sa dostal do vedenia ďalším touchdownom, ktorý potvrdil videorozhodca. San Francisco muselo všetko staviť na jednu kartu a v zúfalej snahe hodil jeho quarterback Jimmy Garoppolo interception a Chiefs z toho vyťažili svoj tretí touchdown vo štvrtej štvrtine.Mahomes stal prvým hráčom, ktorý získal titul aj ocenenie pre Najužitočnejšieho hráča (MVP) Super Bowlu vo veku mladšom ako 25 rokov. "Nikdy sme nestratili vieru. Ani na okamih nebolo v tomto mužstve nikoho, kto by dal hlavu dole," povedal Mahomes bezprostredne po zápase. Kansas City otočil v play off dvojciferné manko vo všetkých troch stretnutiach a celkové prvenstvo dosiahol presne po 50 rokoch.Pittsburgh Steelers, New England Patriots 6Dallas Cowboys, San Francisco 49ers 5Green Bay Packers, New York Giants 4