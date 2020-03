NFL: Liga sa s hráčmi dohodla na novej kolektívnej zmluve do 2030

New York 15. marca (TASR) - Liga amerického futbalu NFL sa s hráčmi dohodla na novej kolektívnej zmluve. Dohoda platí do roku 2030 a jej súčasťou sú vyššie platy, ale aj dôchodky pre bývalých hráčov a nový rozpis zápasov. V každej sezóne sa podľa agentúry AP odohrá 17 kôl základnej časti.



Novú dohodu akceptovalo 32 majiteľov tímov. Členovia Asociácie hráčov NFL minulý týždeň hlasovali o 439-stranovom dokumente po tom, ako ho jeho výkonná rada zamietla. Zástupcovia hráčov ho potom 14 hlasmi zo 17 schválili. Hráči sa v nasledujúcich sezónach môžu tešiť na nárast príjmov od ligy, pričom toto percento závisí od dĺžky sezóny. NFL bude v nasledujúcich dňoch rokovať o nových podmienkach so svojimi vysielacími partnermi, ktoré by mali navŕšiť financie.